自民党富山市連は昨夜の総務会で、次の衆院選富山1区の候補者を選ぶ選考委員会について、若年層や女性を含めた9人とする方針を決めました。自民党富山市連は次の衆院選富山1区の候補者となる支部長について、現職の田畑裕明議員の無断・架空の党員登録問題などを受けて空席としています。会合は冒頭を除いて非公開で行われ、終了後、市連の藤井大輔支部長は候補者を決める選考委員会について自民党県連から1人市連から5人、そして