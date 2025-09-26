和歌山市内の自宅で、2歳の女の子に暴行を加えけがをさせたうえ、治療を受けさせず死亡させたとして26歳の両親が逮捕されました。保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕されたのは和歌山・紀の川市に住む建設業の平晴流容疑者（26）と妻で無職の菜々美容疑者（26）です。警察によると、2人は2024年の秋ごろから2025年7月にかけて、当時住んでいた和歌山市の自宅で長女の流菜ちゃん（当時2）に暴力を振るうなど虐待をしてけがをさせ、治療