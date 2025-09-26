きのう夕方、立山町の小学校近くでクマが目撃されたことを受け、けさは町の職員や警察が警戒にあたりました。立山町によりますと、きのう午後4時15分ごろ、立山町宮路の立山小学校から下校中の複数の児童が学校近くで子グマ一頭を目撃しました。現場は学校からおよそ100メートル離れたやぶで、児童は襲われてはおらずけが人はいないということです。学校側は、けさの登校について原則、保護者の車の送迎で対応しました。周辺