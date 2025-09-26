バイオリニスト廣津留すみれが26日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を卒業した。フリーアナ羽鳥慎一から「今日で廣津留さん、『モーニングショー』卒業ということでございます」と話題を向けられると、廣津留は「コロナで帰国してから4年と少し、お世話になりました」とあいさつ。「日本にいたからこそ見えたこともあれば、自分が見えてる世界がいかに小さくてまだ学ぶべ