心身の不調で23年3月から休養も、今年に入り俳優業を再開した村上虹郎（28）が、Netflixで25日から配信がスタートした「今際の国のアリス」シーズン3に出演していることが、26日までに分かった。事実上の俳優復帰作となる。村上は、20年12月に配信されたシーズン1から、ダブル主演の山〓賢人（31）と土屋太鳳（30）とともに出演。山〓演じるアリスこと有栖良平、土屋演じるウサギこと宇佐木柚葉のゲーム攻略に手を貸す、主要キャラ