自民党総裁戦に立候補している小泉進次郎陣営が、9月25日発売の『週刊文春』で報じられていた“ステマ”疑惑を「概ね事実」と認めていることがわかった。【写真】高市批判のステマ指示か、SNSに批判殺到している“小泉一味”の女性議員報道で明らかにされたのは、動画配信サービス『ニコニコ動画』にて、小泉進次郎氏（44）の推薦人にも名を連ねる牧島かれん氏（48）の事務所から、関係者あてに《ポジティブなコメントを書いて