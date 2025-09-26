今夏の移籍市場では高齢化した中盤を若返らせるために、セリエAのミランからタイアニ・ラインデルス(26)を獲得したマンチェスター・シティ。非常に得点力のあるMFで、シティではすでに1ゴール3アシストを記録している。クラブW杯を含めると、すでに10試合に出場しており、指揮官であるペップ・グアルディオラ監督からの信頼の高さがうかがえる。そんなシティだが、今夏にはMFに別のターゲットがいたようだ。『Manchester Evening N