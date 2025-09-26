フジドリームエアラインズ（FDA）は、松本〜沖縄/那覇線チャーター便の航空券の一般販売を開始した。運航日は松本発が12月10日から22日まで、沖縄/那覇発が12月10日から25日までの合わせて10便。機材はエンブラエル170型機もしくはエンブラエル175型機を使用する。「ひょいとチャーター」の片道運賃は35,000円から55,000円となる。燃油サーチャージや旅客施設使用料は別途必要となる。予約は搭乗日の7日前まで受け付ける。■ダイヤ