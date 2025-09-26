はじめに「脂質異常症は薬を飲まないと改善しないのでは？」と思う方も多いかもしれません。しかし実際には、運動習慣を取り入れるだけで血液中の中性脂肪やHDL（善玉コレステロール）が改善することが多くの研究で証明されています。今回は、脂質異常症に効果的な運動の種類や実践方法について、科学的根拠をもとに解説します。【関連記事】脂質異常症の症状とは？ ― 自覚のない“サイレントリスク”に気づくために1. 運動が脂