日本栄養士会は大阪･関西万博で8月5日、アジア11カ国･地域の栄養士会代表者が集まり、栄養課題を共有する「アジア栄養士フォーラム」を開催した。約120人が観覧する中、シンポジウム「未来の病院給食」で登壇した帝塚山大学名誉教授の河合洋見氏は、「日本の病院給食の維持は著しく困難な局面を迎えている」と課題を呈し、「合理的かつ大胆な改革が必要である」と訴えた。河合氏は「全国のほとんど全ての病院給食は慢性的な赤字状