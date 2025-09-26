25日夜、鹿児島市で軽乗用車2台が衝突する事故があり、1台が横転しました。横転した車を運転していた50代の女性が軽いケガをしました。事故があったのは、鹿児島市下竜尾町の交差点です。警察と消防によりますと、25日午後9時すぎ、「交通事故で車1台が横転している」と消防に通報がありました。坂元町方面から走ってきた軽乗用車と、柳町方面から走ってきた軽乗用車が出合い頭に衝突し、1台が横転、もう1台が歩道に乗り上げ