ニューストップ > 国内ニュース > 和歌山市で2歳娘に顔殴るなどの日常的な暴行か 26歳の両親を逮捕 保護責任者遺棄 和歌山県 子どもへの虐待 国内の事件・事故 MBSニュース 和歌山市で2歳娘に顔殴るなどの日常的な暴行か 26歳の両親を逮捕 2025年9月26日 11時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 和歌山市で、2歳の娘に対する保護責任者遺棄致死の疑いで両親が逮捕された 顔を殴るなど日常的に暴行を加えたうえ、治療を受けさせず死亡させた疑い 娘の体重の軽さなどを不審に思った病院が、警察に連絡してきたという 記事を読む