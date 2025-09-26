大麻成分が入ったリキッドを販売目的で所持したとしてCBD販売店を運営していた会社の代表の男が逮捕されました。警視庁によりますとCBD販売店「チラクシー」を運営していた会社の代表・井上寿毅容疑者は去年10月東京・台東区の店など3か所で大麻成分入りのリキッドを販売目的で所持した疑いがもたれています。2023年、浅草店で開催したイベントでリキッドを配り、6人が体調不良で病院に搬送され、警視庁が家宅捜索したところ、押収