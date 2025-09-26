北海道恵庭市の国道で25日に起きたひき逃げ事件で、運転していたとみられる男が事件の後、バスや自転車を使って逃走していたことが新たにわかりました。25日午前、恵庭市上山口の国道36号で車10台が絡んだひき逃げ事件では、関与したとみられる今北知宏容疑者（33）が恵庭市内の工場敷地内に侵入した疑いで逮捕されています。近くの路上では事件直後に白い乗用車が男に奪われる強盗事件があり、白い車は、その後、恵庭市の恵明中学