◆米大リーグカブス５―８メッツ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）ワイルドカードでのポストシーズン進出を目指すメッツが２５日（日本時間２６日）、敵地のカブス戦、相手先発左腕・今永昇太から８点を奪って快勝。８２勝７７敗でワイルドカード３位の座をキープ。この日パイレーツに勝った４位のレッズ（８１勝７８敗）とのゲーム差は１のまま。最終３連戦はメッツが、ペナントレースから脱落しているマ