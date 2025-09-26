◆米大リーグカブス５―８メッツ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２５日（日本時間２６日）、本拠のメッツ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、現地８月６日レッズ戦以来、自身３９試合ぶりとなる２８号ソロを４回に放つと、６回には２９号３ランを放った。４回２死無走者、右腕マクリーンに対しカウント２―２から真ん中のチェンジアップをたたいた打球は角度３０度、打球速度