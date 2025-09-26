９月２６日午前５時半ごろ、北海道滝川市朝日町で２階建ての住宅が燃える火事がありました。この家に住む８２歳の男性が病院に搬送されています。住宅から大量に吹き出る黒煙と炎。火事があったのは、滝川市朝日町東４丁目付近の木造２階建て住宅です。午前５時半ごろ、通行人から「煙が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ２時間半後に消し止められましたが、この家に住む８２歳の男性が意識のある状態で病院に搬送され