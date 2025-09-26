今月17日からアメリカ軍岩国基地で行われていた陸上模擬着艦訓練＝FCLPについて防衛省は「訓練は25日で終了した」と岩国市に伝えました。陸上模擬着艦訓練＝FCLPは空母艦載機のパイロットが陸上の滑走路を空母に見立てて離着陸を繰り返す訓練で今月17日から岩国基地で行われていました。岩国市によりますと26日午前9時ごろ、防衛省中国四国防衛局から「きのうFCLPが終了した」と連絡があったということです。防衛省は今月17日から2