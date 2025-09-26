去年12月に行方不明届が出された30代の女性の遺体を岐阜県内の山の中に遺棄した疑いのある内縁の夫婦が、「偽名」を使って生活していたことがわかりました。捜査関係者によりますと、岐阜市の立花浩二被告（55）と内縁の妻・神原美希被告（35）は、去年12月に行方不明届が出されていた岐阜県可児市の30代の女性の遺体を岐阜県揖斐川町の雪が積もった山に遺棄した疑いがあり、警察が近く逮捕に踏み切る方針です。遺体は鹿の駆除をし