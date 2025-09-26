25日夕方、屋久島で川に沈んでいる男性が見つかり、その後死亡が確認されました。警察によりますと、25日午後6時ごろ、屋久島町永田の永田川で「川から声と水しぶきの音が聞こえた。川の近くに衣類があるが、人の姿が見当たらない」と近くの住民から通報がありました。消防などが捜索したところ、午後6時40分すぎ、河口付近で男性が川に沈んでいるのが見つかりました。男性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されまし