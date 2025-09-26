AI=人工知能の軍事利用をめぐり国連のグテーレス事務総長は国際的な規制を設けるよう呼びかけました。中国などが賛同した一方、アメリカは真っ向から反対しています。国連の安全保障理事会は24日から、AI=人工知能の平和利用について協議する会合を行っています。グテーレス事務総長は「近年の紛争はAIの実験場になっている」と指摘し、2026年までに人間の判断なくAIで攻撃する兵器への国際的な規制が必要だと主張しました。これに