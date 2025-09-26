自民党総裁選の情勢をめぐり、JNNが国会議員の動向を独自に調査したところ、小泉農林水産大臣が全体の3割弱を固め、リードしていることがわかりました。【写真を見る】【自民党総裁選 JNN独自調査】小泉氏が議員票3割弱固めリードも…陣営の“好意的なコメント”要請で陳謝次いで林氏と高市氏、小林氏、茂木氏前半戦の争いでは、小泉氏が麻生派や解散した旧派閥に加えて、無派閥だった議員からも幅広い支持を受け優位な展開