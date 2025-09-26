山口県岩国市は26日、米海軍による岩国基地での空母艦載機の陸上離着陸訓練（FCLP）が25日に終了したと発表した。米側が防衛省を通じて市に伝達した。市によると、訓練開始の17日から25日までに寄せられた苦情は千件を超え、ほとんどが騒音関連だった。米軍の事前通告になかった祝日の23日や、時間外の訓練も連日確認。中谷元・防衛相は閣議後記者会見で「飛行時間などに関する確認事項を順守し、基地周辺への影響が最小限にな