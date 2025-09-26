気象庁は、東日本から沖縄・奄美にかけて、今後1か月程度気温が高い状態が続くとして注意を呼び掛けています。気象庁によりますと、東日本と西日本では6月中旬から暖かい空気に覆われて気温の高い状態が続いていて、9月上旬の平均気温は1946年の統計開始以降、この時期として1位の高温となったということです。また、沖縄・奄美では、8月上旬から高温が続いていて、この時期の平均気温としては9月上旬・中旬とも1位だったというこ