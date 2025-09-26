意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【山梨県の方言】「にゃー」の意味は？「にゃー」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは否定をするときに使われる言葉です。いったい、「にゃー」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「〜ない」でした！「にゃー」は、山梨県の方言で「〜ない」という意味の言葉です。