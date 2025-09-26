【中島輝士怪物テルシー物語（６０）】前回は落合博満さんと過ごしたぜいたくな時間について書かせてもらいました。それは特別なぜいたくだったと思うんですが、日々の練習ですらぜいたくな時間でした。開場してまだ間もない東京ドームを本拠地とする日本ハムでプロ野球選手になり、やらされてる練習もたくさんありましたが、これはプロ野球選手でなければできない貴重な体験だったんです。ただ、実際にその練習をやっている時