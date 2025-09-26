介護現場の負担軽減につなげようと、ICTなどの最新技術を活用した介護機器の展示会が、26日から金沢市で始まりました。 この展示会は、金沢市福祉協議会が開いたもので、会場には全国のメーカー10社の、AIやICTなどの最新技術を導入した介護機器が並んでいます。山下 実々 記者：「こちらの機械は、ベッドを利用すると、睡眠状態や心拍数をリアルタイムでモニタリングできます」 この他、利用者の居場所を把握す