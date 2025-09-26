経営者に法人名義の不動産投資がおすすめといわれる理由 経営者に法人名義の不動産投資がおすすめといわれる理由は、次のとおりです。 経営の安定化 法人と個人の税率の違い 社宅としての利用 それぞれ詳しく解説します。 1. 経営の安定化 まず、経営そのものに与える影響についてです。法人の内部留保を不動産に転換することは、経営の安定化につながります。不動産は、インフレに強く、価値が安定している実