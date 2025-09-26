俳優の中島歩（36歳）が、9月26日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した今田美桜の演技について「大げさになっちゃうかもしれないですけれど、感動しちゃうということですかね、心が動いている」と語った。朝ドラ「あんぱん」が最終回を迎えた後に放送された「あさイチ」に、主演を務めた今田美桜が生出演。今田演じるのぶの最初の夫を演じた中島歩がVTR出演し、今田について「すごいリ