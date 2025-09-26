山本由伸選手ドジャースの入団会見2023年12月 岡山県備前市出身でメジャーリーグ・ドジャースの山本由伸投手が26日、地区優勝が懸かるダイヤモンドバックス戦に先発しました。 山本は最初のバッターを見逃しの三振に打ち取ると、安定したピッチング。 3回ツーアウト、1・2塁のピンチも内野ゴロに打ち取り得点を許しません。6回を無失点に抑え、7つの三振を奪うピッチングでマウ