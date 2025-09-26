JR九州は26日、博多駅の線路の上空を活用する「博多駅空中都市プロジェクト」について計画を中止すると発表しました。 2019年3月にプロジェクトチームを立ち上げ、2022年3月に「博多駅空中都市プロジェクト」として、線路の上空に新たな駅ビルをつくることを発表していました。ポストコロナに向け、国際ビジネス都市・国際観光都市にふさわしい機能を備え、博多口と筑紫口の回遊性を高めにぎわいのある街並みを創出すると