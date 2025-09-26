総務省は26日、岡山県総社市・佐賀県みやき町・長崎県雲仙市・熊本県山都町の4市町について、ふるさと納税の対象となる自治体としての指定取り消しを発表しました。指定取り消しの理由はいずれも、ふるさと納税指定基準違反です。総社市は、返礼品のコメの調達費が「返礼品の調達費は寄付額の3割以下であること」とした基準に違反し、46.4％に達していました。また、みやき町、雲仙市、山都町は、返礼品の調達費に加えて、送料・手