大人気アニメ『葬送のフリーレン』と『ポプテピピック』で知られる漫画家・大川ぶくぶ氏のコラボイラストが公開された。【画像】色気なし（笑）フリーレンの投げキッス→流血のヒンメル公開されたイラスト10月5日までの間、ビックカメラ&アニメガ×ソフマップ、一部店舗にて、先行販売フェアを開催。コラボイラストが使用されたオリジナルグッズが販売されている。作品公式Xではキス顔のフリーレンなど、多くのイラス