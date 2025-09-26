「カブス５−８メッツ」（２５日、シカゴ）カブスは追い上げも及ばず敗戦。先発した今永昇太投手は５回２／３を９安打８失点と崩れ、８敗目（９勝）を喫した。２年連続１０勝はならなかった。今永は初回に２点を失うと、三回にはリンドアに左越えソロ、四回はバティに左越え３ランを被弾した。六回は２死一、二塁のピンチでテーラーの痛烈な中堅左へのタイムリー二塁打でさらに２失点。ここでベンチかたカウンセル監督が出て