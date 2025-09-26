韓国コスメ好きの間で注目を集める「NAMING.（ネーミング）」から、透明感を引き立てる限定チークが登場します。人気アイテム「フラッフィーパウダーブラッシュ」に仲間入りするのは、果実のようにみずみずしい2色。ほんのり透け感のあるピンクトーンが、ナチュラルな血色と立体感を与えてくれます。全国発売は10月25日（土）、ひと足先にオンラインやロフトでの先行販売も予定されています。 熟し