あす27日未明から現在再開発中の新宿駅西口駅前広場の車両と歩行者の動線が大きく変更されます。車両は今回の動線変更に伴い、新宿駅西口駅前広場内において南北方向の通り抜けができなくなります。一方、歩行者の動線は、車両動線の変更に伴い、地上レベルにおいて、車道を横断することなく東西方向に行き来できるようになります。東京都は再開発に伴い新宿駅西口駅前広場を歩行者中心の空間へ整備する方針で、今回の動線変更はそ