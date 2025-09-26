面積は、東京ディズニーランドの約7個分に相当する約3.47平方キロメートル。人口は3325人（2025年9月1日現在）。これが日本一小さい村、富山県中新川郡舟橋村（以下、舟橋村）である。【写真】日本一「小さい」を強みに変える舟橋村1970年頃から人口減少が進み、1980年には出生数わずか8人という危機的な状況にあった。ところが、平成に入ると人口は倍増し、一時は15歳未満の年少人口の割合で日本一を記録するまでに回復した。絶滅