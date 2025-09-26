ロックバンドMOSHIMOが26日までに公式サイトを更新。紅一点ボーカル岩淵紗貴の結婚、およびバンドの無期限のライブ活動休止を発表した。公式サイトでは、「この度MOSHIMOは『10th ANNIVETSARY TOUR 2025』12月23日（火）Zepp Shinjuku公演を持ちまして無期限ライブ活動休止とさせていただくことになりました」と報告。「突然のご報告になってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。続けて「この度、岩淵紗貴の入籍