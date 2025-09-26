去年、国民体育大会から名称が変更された国民スポーツ大会は、今月28日の滋賀県で行われる開会式を前に会期前競技が各地で行われています。三重県選手団の25日は、自転車競技のトラック、男子Aスプリントの決勝が京都向日町競輪場で行われ、三重県スポーツ協会の伊澤将也選手が準優勝です。