三重県警は25日、大麻を営利目的で所持したとして、伊勢市の29歳の土木作業員の男ら3人を逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、伊勢市の土木作業員河村真麻容疑者(29)、そして、松阪市の高校生(17)と伊勢市の土木作業員(18)の3人です。警察の調べによりますと今年7月、松阪市豊原町のスーパーマーケットの駐車場にて、営利目的で大麻を含む植物片を所持した疑いで松阪市の土木作業員(17)を逮捕しまし