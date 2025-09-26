２３歳の男性を暴行し、殺害した疑いで暴力団組員の男ら４人が逮捕されました。これまで被害者の遺体は見つかっておらず、現場が兵庫・大阪・京都、さらに高知県に展開する不明点の多い事件です。警察は、一連の事件で男女１０人を逮捕。２６日には殺人容疑などで逮捕した指定暴力団「東組」傘下の組員三谷晃平容疑者（２７）ら４人を送検し、事件の全容解明を目指します。▼「叫び声が聞こえた」発端は夜の尼崎市事件の発端は６月