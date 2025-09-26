絵本『アンパンマン』などを発行する出版社・フレーベル館が26日、公式Xを更新。きょう最終回を迎えたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』について感謝をつづった。【写真】絵本『アンパンマン』出版社・フレーベル館、感謝のコメント（全文）ドラマ『あんぱん』の公式Xが、最終回のオフショット写真を投稿。「応援していただいたみなさま、ここまでのぶと嵩と一緒に走り続けていただき、本当にありがとうございました！」などと