◇大相撲秋場所13日目（2025年9月26日東京・両国国技館）東序ノ口24枚目の龍葉山（20＝時津風部屋）が西序ノ口15枚目の千代煌山（25＝九重部屋）を破って7戦全勝で序ノ口優勝を決めた。千代煌山が一度つっかけ、2度目の立ち合い。相手を寄せ付けず、力強く寄り切った。「いつも通り落ち着いて相撲を取った」。全勝で序ノ口優勝を果たし、「意識していなかった。うれしいです」と笑みをこぼした。高知・明徳義塾高で全国