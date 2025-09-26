首相官邸に入る石破首相＝26日午前石破茂首相は26日、子ども食堂に対する政府備蓄米の無償提供の回数を10月から増やすと表明した。「子ども食堂で食事の提供に困っているとの話を聞く。年内にできるだけ早く届くよう実現したい」と川崎市内で記者団に述べた。これに先立ち首相は、川崎市宮前区の「保育・子育て総合支援センター」を視察した。同センターは、親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を