ふるさと納税の返礼品調達額などが国の基準を超えていたとして、総務省は２６日、岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町の４市町について、ふるさと納税制度の指定を取り消すと発表した。取り消し期間はいずれも３０日から２年間。総社市は２０２４年度、６万円の寄付に対する返礼品としてコメ６０キロ（１万８０００円相当）を贈っていた。しかし、コメの価格高騰で調達費用が６０キロあたり２万７８２４