新潟県内では9月21日までの1週間の新型コロナウイルスの定点あたりの報告数が9．78となり、前の週より2．26減少しました。また、百日ぜきと伝染性紅斑、いわゆる“りんご病”も報告数が減っています。ただ、注意が必要な状況は続いているため、県は基本的な感染症対策の徹底などを呼びかけています。