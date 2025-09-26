ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は２６日、最終回を迎えた。アニメのアンパンマンも大ヒットとなる中、のぶ（今田美桜）を病気が襲うが、最後まで夫婦の絆は揺らぐことなく、大団円のフィナーレ。この日は日本テレビの関東ローカルなどではアニメ「それいけ！アンパンマン」の放送日。ネットでは、嵩が思いを込めたテーマ曲を聴こうと「人生初アンパンマンを見てます」などの声が上がった。「あんぱん」最終回は、病気となり