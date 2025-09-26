◆大相撲▽秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）西序ノ口１２枚目・森麗（大嶽）が、東序ノ口８枚目・旭疾風（大島）に突き出されて、１勝６敗で今場所を終えた。秋場所後に師匠の大嶽親方（元十両・大竜）が６５歳の協会の定年を迎える中での七番相撲に「気持ち的にも勝ちたい思いはあった」と話した。「自分が中学生の時に親方に声を掛けていただいて、入門することができた。部屋に入れてくれた親方なので、ありが