フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２６日、三笠宮彬子さまがエッセー集「飼い犬に腹を噛まれる」（ＰＨＰ研究所）を２９日に発売されることを特集した。番組は彬子さまへ著書への気持ちを質問し以下のご回答を寄せた。「この本には私が日常的に『おもしろい』『楽しい』『うれしい』と思っている様々な事件が詰まっています。読者の皆様には文章を通して私の小さな幸せをお福分けできる