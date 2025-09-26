高校生がデザインした防犯帽子 岡山県内で増える刑法犯を減らそうと、岡山市の高校生がボランティアパトロール用の防犯帽子をデザインしました。 岡山工業高校のデザイン科に通う河村日唯奈さんが考えた「防犯帽子」です。 （岡山工業高校 防犯帽子をデザイン／河村日唯奈さん）「防犯の「O」の部分を鍵にして防犯のイメージが伝わるように考えた。パトロールの時に熱中症などに気を付けて使って